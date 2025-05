Fahrrad-Diebeszug im Norden von Zwickau: Täter stehlen hochwertige Bikes im Wert von über 9000 Euro

Zwischen Sonntag und Dienstag wurden in Zwickau mehrere Räder gestohlen. Die Diebe brachen in Keller ein und überwanden Kettenschlösser. Die Hintergründe sind unklar.

Unbekannte haben in den Zwickauer Ortsteilen Weißenborn und Crossen mehrere Fahrräder gestohlen. Zwischen Sonntagmittag und Dienstag drangen sie in den Keller eines Mehrfamilienhauses am Feuerbachweg ein und entwendeten ein umgebautes Mountainbike mit einem orangefarbenen Rahmen im Wert von circa 2600 Euro und ein orange-grau-schwarzes E-Bike...