Fahrradschloss durchtrennt - E-Bike in Zwickau gestohlen

Ein E-Bike der Marke Cube ist am Montag, 8. Dezember, in Zwickau gestohlen worden. Das elektrische Fahrrad, in Blau, Orangefarben und Silber, verschwand in dem Zeitraum zwischen 20.30 und 22.30 Uhr. Der Diebstahl geschah im Innenhof des Schwimmbads an der Johannisstraße. Der Wert des E-Bikes liegt laut Polizei vergleichsweise hoch und bei etwa...