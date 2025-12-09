Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Fahrradschloss wurde auch bei einem Diebstahl in Zwickau durchtrennt.
Bild: Symbolbild: Andreas Gebert/dpa
Zwickau
Fahrradschloss durchtrennt - E-Bike in Zwickau gestohlen
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Das Zweirad stand im Hof des Johannisbades. Der Wert des Rades ist vergleichsweise hoch.

Ein E-Bike der Marke Cube ist am Montag, 8. Dezember, in Zwickau gestohlen worden. Das elektrische Fahrrad, in Blau, Orangefarben und Silber, verschwand in dem Zeitraum zwischen 20.30 und 22.30 Uhr. Der Diebstahl geschah im Innenhof des Schwimmbads an der Johannisstraße. Der Wert des E-Bikes liegt laut Polizei vergleichsweise hoch und bei etwa...
