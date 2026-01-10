Falsch abgebogen: Pkw-Fahrer verursacht Unfall in Zwickau

Ein 20-Jähriger wollte trotz Verbot nach links in die Osterweihstraße einbiegen. Es kam zur Kollision.

Verkehrswidrig abgebogen: Ein Unfall hat sich am Samstagmittag in Zwickau an der Kreuzung Crimmitschauer Straße/Osterweihstraße ereignet. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, wollte ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus der Crimmitschauer Straße nach links in die Osterweihstraße abbiegen, obwohl dort das Abbiegen in diese Richtung nicht erlaubt...