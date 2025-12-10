Falsche Vertreter klingeln in Zwickau bei Senior und erbeuten Geld

Ein hoher vierstelliger Betrag war die Beute. Welche Masche das Duo anwendete.

Zwei Männer haben sich am Dienstag, 9. Dezember, in Zwickau-Marienthal als Internetanbieter-Mitarbeiter ausgegeben und einen Senior getäuscht. Sie klingelten bei dem Bewohner der Fritz-Heckert-Straße, wiesen sich mit gefälschten Ausweisen aus und gelangten so in die Wohnung. Die Tat fand am Nachmittag statt. Zwei Männer haben den älteren...