MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Duo hat einen Senior um einen vierstelligen Betrag gebracht.
Ein Duo hat einen Senior um einen vierstelligen Betrag gebracht. Bild: Symbolbild: Jan Becke
Ein Duo hat einen Senior um einen vierstelligen Betrag gebracht.
Ein Duo hat einen Senior um einen vierstelligen Betrag gebracht. Bild: Symbolbild: Jan Becke
Zwickau
Falsche Vertreter klingeln in Zwickau bei Senior und erbeuten Geld
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein hoher vierstelliger Betrag war die Beute. Welche Masche das Duo anwendete.

Zwei Männer haben sich am Dienstag, 9. Dezember, in Zwickau-Marienthal als Internetanbieter-Mitarbeiter ausgegeben und einen Senior getäuscht. Sie klingelten bei dem Bewohner der Fritz-Heckert-Straße, wiesen sich mit gefälschten Ausweisen aus und gelangten so in die Wohnung. Die Tat fand am Nachmittag statt. Zwei Männer haben den älteren...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.12.2025
3 min.
Stefanie Hertels „Family Christmas“ in Freiberg: So feiert die Sängerin Weihnachten
Stefanie Hertel lädt mit ihrer Familie, Mann und Tochter, in die Nikolaikirche in Freiberg ein.
Kurz vor Weihnachten kommt Sängerin Stefanie Hertel in die Nikolaikirche Freiberg. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter lädt zum besinnlichen Abend ein mit Musik und Geschichten.
Mathias Herrmann
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Laut dem Gericht wurde der Insolvenzantrag viel zu spät gestellt.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
09:47 Uhr
2 min.
Kia schickt den Stonic gegen T-Roc & Co. ins Rennen
Kia erweitert sein SUV-Angebot und bringt mit dem neuen Kia Stonic einen kantigen Begleiter für Familie und Freizeit auf den Markt.
Bislang gab es ihn nur in großen Exportmärkten wie den USA oder Indien. Doch wenn Kia 2026 die zweite Stonic-Generation bringt, kommt der auch zu uns und zielt auf Autos wie VW T-Roc oder Ford Puma.
09:51 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 11.12.2025
 7 Bilder
Ein Weihnachtsmann in einem fliegenden Schlitten ist in Montreux über den Weihnachtsständen vom Weihnachtsmarkt unterwegs.
14:04 Uhr
1 min.
Fahrradschloss durchtrennt - E-Bike in Zwickau gestohlen
Das Fahrradschloss wurde auch bei einem Diebstahl in Zwickau durchtrennt.
Das Zweirad stand im Hof des Johannisbades. Der Wert des Rades ist vergleichsweise hoch.
Lutz Kirchner
16:25 Uhr
1 min.
Baufahrzeuge in Zwickau beschädigt – Diesel gestohlen
Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise zu einem Diebstahl in Zwickau.
Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen. Was dazu bekannt ist.
Lutz Kirchner
Mehr Artikel