Falscher Polizist in Jogginghose: Wer war der mysteriöse S-Bahn-Fahrer zwischen Zwickau und Crimmitschau

Zwickau
Ein gefälschter Dienstausweis und ein ungewöhnliches Auftreten brachten einen falschen Polizisten in Schwierigkeiten.
Ein Mann hat am Dienstag in der S-Bahn, zwischen Zwickau und Crimmitschau, einen augenscheinlich gefälschten Dienstausweis der Polizei vorgezeigt. Das hat die Bundespolizei berichtet. Die Bahn fuhr 18.45 Uhr am Zwickauer Hauptbahnhof ab. Der Mann, der bis Crimmitschau fuhr, gab sich bei der Ticketkontrolle als ziviler Polizist aus und behauptete,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.