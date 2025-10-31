Fanny Stoye soll neue Leiterin der Kunstsammlungen Zwickau werden

Nach 40 Jahren in den Kunstsammlungen tritt Petra Lewey in den Ruhestand. Jetzt steht die neue Leiterin fest. Sie hat bisher in Waldenburg gearbeitet.

Fanny Stoye wird künftig die Kunstsammlungen Zwickau leiten. Der Haupt- und Verwaltungsausschuss entscheidet am 11. November über die entsprechende Beschlussvorlage. In den Vorstellungsgesprächen mit fünf Kandidaten überzeugte sie als beste Wahl, zumal sich ihre Vorstellungen mit denen des Kulturamtes gedeckt hätten.