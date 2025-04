Fantastisches hinter Hoteltüren: Westsachsen bekommt einen noch nie dagewesenen Abenteuerspielplatz

Escape-Spiele erfreuen sich großer Beliebtheit. Ein Mülsener Gastwirt verwandelt seine alte Scheune in einen 600-Quadratmeter-Spielplatz. Darauf dürfen sich die Rätselfans ab Mai freuen.

Urgroßvaters Tapete, Großmutters alter Koffer, auf dem Tresen ein Telefon mit Wählscheibe. Ein Page in Uniform begrüßt die Gäste in der Lobby dieses Hotels, das zu Al Capones Zeiten wohl als modern galt... In der alten Scheune des Genusshofs in Mülsen, einem beliebten Ausflugslokal, ist nichts mehr wie es war. Seit Monaten wird dort...