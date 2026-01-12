Farb-Attacken: Purple-Path-Kunstwerk in Zwickau erneut beschmiert

Zwickau
Als humorvoll gemeintes Schutzschild für Zwickau will Künstlerin Jana Gunstheimer den Schriftzug „#schlechtelaune“ auf ihrer Skulptur verstanden wissen. Doch nun hinterließen Unbekannte einen beleidigenden Schriftzug.
Die Skulptur von Jana Gunstheimer im Zwickauer Muldeparadies ist erneut beschmiert worden. Große weiße Buchstaben bilden einen beleidigenden Ausdruck in englischer Sprache. Auf deutsch bedeutet er so viel wie „hau ab“. Es ist nicht das erste Mal, dass das Kunstwerk namens „dingenunner, dingenauf“ beschädigt wird.
