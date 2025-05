Farbattacke auf „Super-Blitzer“ in Zwickau: Geleastes Gerät am Nordplatz mit roter Farbe besprüht

Die Sachbeschädigung wurde am Sonntagvormittag bemerkt. Der Schaden liegt bei rund 500 Euro. Bereits im März gab es einen ähnlichen Fall in Langenbernsdorf. Was bisher bekannt ist.

Die Polizei hat Ermittlungen nach einer Sachbeschädigung am aktuell von der Stadtverwaltung in Zwickau geleasten „Super-Blitzer“ aufgenommen. Das Gerät war Ziel einer Farbattacke. Die Polizei hat Ermittlungen nach einer Sachbeschädigung am aktuell von der Stadtverwaltung in Zwickau geleasten „Super-Blitzer“ aufgenommen. Das Gerät war Ziel einer Farbattacke.