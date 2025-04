Farbattacke auf Zwickauer „Purple Path“: Kunstwerk mit blauer Farbe besprüht

Nach nur einer Woche: Die Skulptur „Purple Path“ am Muldeparadies ist beschädigt worden. Die Polizei hat Ermittlungen ausgenommen. Die Hintergründe sind noch unklar.

Die Skulptur „Purple Path“ am Zwickauer Muldeparadies nahe der Katharinenstraße ist am Donnerstagabend von unbekannten Tätern beschädigt worden. Die Polizei meldete am Karfreitag, dass das Kunstwerk, das Teil des Kunst- und Skulpturenpfades der Kulturhauptstadtregion Chemnitz ist, mit blauer Farbe besprüht wurde. Eine konkrete Botschaft...