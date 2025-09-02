Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Wegen Schmierereien sucht die Polizei nach Zeugen.
Wegen Schmierereien sucht die Polizei nach Zeugen. Bild: Carsten Rehder/dpa/Archiv
Zwickau
Farbschmierereien in Zwickau – Polizei sucht Zeugen
Von Sophia Kunkel
In Zwickau haben Unbekannte mehrere Gebäude und ein Fahrzeug mit Farbe beschmiert.

Zwickau.

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Unbekannte mehrere Gebäude sowie ein Fahrzeug in der Eduard-Soermus-Straße mit weißer Farbe beschmiert. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer in der fraglichen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Gegend bemerkt hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Zwickau zu melden. (kunk) Zeugentelefon 0375 428102

