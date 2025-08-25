Fashion Night in Zwickau: Wie KI beim Modedesign hilft

Ende September finden wieder zahlreiche Modeschauen im Zentrum statt. Angehende Designer haben sich für ihre Entwürfe Inspiration von der KI geholt.

Am 27. September verwandelt sich die Zwickauer Innenstadt zum 15. Mal mit neun Modeshows in ein Zentrum des Designs. Dafür wird auf dem Hauptmarkt ein 850 Quadratmeter großes Zelt aufgebaut. Zum Auftakt gibt es um 12 Uhr gleich einen Höhepunkt: Rund 40 Einzelhändler und regionale Modelabels präsentieren ihre Kollektionen. Auch die Geschäfte...