Fassadenarbeiten in den Ferien: Schule am Windberg in Zwickau-Marienthal wird umgestaltet

Die Sanierung des Plattenbaus wird fortgesetzt. Überraschend: Keine regionalen Firmen beteiligten sich an der Ausschreibung.

Die Schule am Windberg im Zwickauer Stadtteil Marienthal wird zur Großbaustelle. Bisher erfolgte die Sanierung am Plattenbau während des laufenden Schulbetriebs. Die Fassadenarbeiten sollen nun größtenteils in den Ferien stattfinden. Der Bauausschuss vergab dafür einstimmig die Aufträge an zwei Thüringer Unternehmen. Zunächst wird die...