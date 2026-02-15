MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Feen, Kämpfer und Glückspilze beim Kinderfasching in der Neuen Welt Zwickau

Katja Kolitsch-Beyer (46), Sophia Beyer (12) und Heiko Beyer (50) aus Meerane (hinten v. i.) haben sich als Thema japanischen Kampfsport ausgesucht und die achtjährige Elisabeth Beyer (vorn) hat sich als Fee verkleidet.
Katja Kolitsch-Beyer (46), Sophia Beyer (12) und Heiko Beyer (50) aus Meerane (hinten v. i.) haben sich als Thema japanischen Kampfsport ausgesucht und die achtjährige Elisabeth Beyer (vorn) hat sich als Fee verkleidet. Bild: Ralf Wendland
Melanie Seichter (37) aus Zwickau verkleidet als Glückspilz mit ihren Kindern Tilda (4) als Anna und Mila (7) als Elsa aus Frozen.
Melanie Seichter (37) aus Zwickau verkleidet als Glückspilz mit ihren Kindern Tilda (4) als Anna und Mila (7) als Elsa aus Frozen. Bild: Ralf Wendland
Katja Kolitsch-Beyer (46), Sophia Beyer (12) und Heiko Beyer (50) aus Meerane (hinten v. i.) haben sich als Thema japanischen Kampfsport ausgesucht und die achtjährige Elisabeth Beyer (vorn) hat sich als Fee verkleidet.
Katja Kolitsch-Beyer (46), Sophia Beyer (12) und Heiko Beyer (50) aus Meerane (hinten v. i.) haben sich als Thema japanischen Kampfsport ausgesucht und die achtjährige Elisabeth Beyer (vorn) hat sich als Fee verkleidet. Bild: Ralf Wendland
Melanie Seichter (37) aus Zwickau verkleidet als Glückspilz mit ihren Kindern Tilda (4) als Anna und Mila (7) als Elsa aus Frozen.
Melanie Seichter (37) aus Zwickau verkleidet als Glückspilz mit ihren Kindern Tilda (4) als Anna und Mila (7) als Elsa aus Frozen. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Feen, Kämpfer und Glückspilze beim Kinderfasching in der Neuen Welt Zwickau
Von Ralf Wendland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein buntes Faschingsspektakel für die Jüngsten gab es am Sonntag im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ in Zwickau. Es war ein Nachmittag voller Spaß.

Wo sonst festliche Bälle oder Konzerte auf dem Programm stehen, regierten am Sonntag kleine Narren: die „Neue Welt“ verwandelte sich in ein farbenfrohes Faschingsparadies. Hunderte kleine Gäste in bunten Kostümen – von mutigen Piraten bis hin zu stolzen Prinzessinnen – feierten gemeinsam mit ihren Familien eine ausgelassene Party. Der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:00 Uhr
1 min.
Mitmach-Konzert und Faschingsspaß: Kinderparty in Zwickau am 15. Februar
Eine Kinderfaschingsparty findet in der „Neuen Welt“ statt.
Die Donikkl-Crew lädt zur Kinderfaschingsparty ein. Am 15. Februar wartet im Zwickauer Ballhaus „Neue Welt“ ein buntes Programm. Der Vorverkauf läuft.
Lutz Kirchner
19:00 Uhr
4 min.
Giro stöbert Vermisste in einer alten Gefängnis-Badewanne auf: Katastrophenschützer aus dem Erzgebirge üben im Lost Place
 9 Bilder
Erfolgreiche Suche für Giro im alten Oederaner Gefängnis: „Opfer“ Anja Haas ist gefunden.
Der alte Oederaner Knast als Fotoobjekt und Übungsstrecke: Hundegebell erfüllte am Wochenende das Stadtgefängnis. Paula, Giro und Dexter gingen am Sonntag auf Spurensuche.
Christof Heyden
22.01.2026
1 min.
Kinderpower in Zwickau: Singen, Tanzen und Lachen mit der Donikkel-Crew
Zøë und Jasmin treten in Zwickau für Kinder auf.
Zu einem Konzertspaß für Kids lädt die Donikkel-Crew ins Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ ein. Was geboten wird.
Lutz Kirchner
14.02.2026
2 min.
„Zu langsam und zu wenig Personal“: Wie es mit dem Catering im Plauener Parktheater weitergeht
Theater-Musical im Sommer: Schlange am Getränke-Stand im Parktheater.
Lange Schlangen vor Imbissen und Getränkeständen gehören zum Erscheinungsbild bei Open-Air-Veranstaltungen im Stadtpark. Aber muss das sein? Welche Alternativen zur dortigen Gastro-Situation gibt es?
Sabine Schott
19:00 Uhr
2 min.
Gewinn aus „Klein gegen Groß“: Was das Klinikum Chemnitz mit 30.000 Euro von Michael Ballack macht
Michael Ballack machte es möglich: ein Familienzimmer auf der Kinderkrebsstation am Chemnitzer Klinikum.
Der ehemalige deutsche Fußball-Kapitän und Chemnitzer verlor in der Sendung zwar gegen einen jungen Nachwuchsspieler. Das Preisgeld konnte Michael Ballack aber am Ende für einen guten Zweck seiner Wahl spenden. Das Klinikum Chemnitz hat nun umgesetzt.
Susanne Kiwitter
14.02.2026
4 min.
„Wir haben uns Mühe gegeben“: Bäckerei und Café im Vogtland schließen nach über 100 Jahren - aber es gibt Hoffnung
Am 28. Februar bäckt Hermann Frisch das letzte Mal für seine Kunden Brot und Semmeln. Der Bäckermeister geht nach 52 Arbeitsjahren in Rente. Damit enden 133 Jahre Familientradition.
52 Arbeitsjahre und jede Nacht am Backofen. Das ist die Lebensleistung von Hermann Frisch. Jetzt geht der fast 70-Jährige in Rente. Das Dorf Grünbach hat keinen Bäcker mehr. Aber Hoffnung bleibt.
Cornelia Henze
Mehr Artikel