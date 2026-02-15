Feen, Kämpfer und Glückspilze beim Kinderfasching in der Neuen Welt Zwickau

Ein buntes Faschingsspektakel für die Jüngsten gab es am Sonntag im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ in Zwickau. Es war ein Nachmittag voller Spaß.

Wo sonst festliche Bälle oder Konzerte auf dem Programm stehen, regierten am Sonntag kleine Narren: die „Neue Welt“ verwandelte sich in ein farbenfrohes Faschingsparadies. Hunderte kleine Gäste in bunten Kostümen – von mutigen Piraten bis hin zu stolzen Prinzessinnen – feierten gemeinsam mit ihren Familien eine ausgelassene Party. Der... Wo sonst festliche Bälle oder Konzerte auf dem Programm stehen, regierten am Sonntag kleine Narren: die „Neue Welt“ verwandelte sich in ein farbenfrohes Faschingsparadies. Hunderte kleine Gäste in bunten Kostümen – von mutigen Piraten bis hin zu stolzen Prinzessinnen – feierten gemeinsam mit ihren Familien eine ausgelassene Party. Der...