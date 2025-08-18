Fehlende Toiletten im Zwickauer Hauptbahnhof: Ein Armutszeugnis für die Deutsche Bahn

Der Glanz vergangener Zeiten ist längst verblasst im Bahnhofsgebäude. Dass es nun aber auch noch an grundlegenden Dingen fehlt, ist ein Zeichen von Ignoranz.

Als der Zwickauer Hauptbahnhof in den 1930er-Jahren entstand, entsprach er mit seiner geräumigen Empfangshalle, den klaren Linien und großzügig gestalteten Bahnsteigübergänge dem damaligen architektonischen Zeitgeist. Das hinterlässt auch heute noch Eindruck, allerdings hat der Bahnhof wohl seine besten Zeiten hinter sich. Davon zeugen nicht... Als der Zwickauer Hauptbahnhof in den 1930er-Jahren entstand, entsprach er mit seiner geräumigen Empfangshalle, den klaren Linien und großzügig gestalteten Bahnsteigübergänge dem damaligen architektonischen Zeitgeist. Das hinterlässt auch heute noch Eindruck, allerdings hat der Bahnhof wohl seine besten Zeiten hinter sich. Davon zeugen nicht...