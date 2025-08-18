Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Fehlende Toiletten im Zwickauer Hauptbahnhof: Ein Armutszeugnis für die Deutsche Bahn

Geschlossene Toilette auf dem Hauptbahnhof in Zwickau.
Geschlossene Toilette auf dem Hauptbahnhof in Zwickau. Bild: Jan-Dirk Franke
Geschlossene Toilette auf dem Hauptbahnhof in Zwickau.
Geschlossene Toilette auf dem Hauptbahnhof in Zwickau. Bild: Jan-Dirk Franke
Meinung
Zwickau
Fehlende Toiletten im Zwickauer Hauptbahnhof: Ein Armutszeugnis für die Deutsche Bahn
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Glanz vergangener Zeiten ist längst verblasst im Bahnhofsgebäude. Dass es nun aber auch noch an grundlegenden Dingen fehlt, ist ein Zeichen von Ignoranz.

Als der Zwickauer Hauptbahnhof in den 1930er-Jahren entstand, entsprach er mit seiner geräumigen Empfangshalle, den klaren Linien und großzügig gestalteten Bahnsteigübergänge dem damaligen architektonischen Zeitgeist. Das hinterlässt auch heute noch Eindruck, allerdings hat der Bahnhof wohl seine besten Zeiten hinter sich. Davon zeugen nicht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.07.2025
4 min.
„Das ist so eine schöne Gaststätte“: Kantine im Hauptbahnhof Zwickau schließt
Die Kantine im Hauptbahnhof Zwickau ist seit dem 30. Juni geschlossen.
Die Kantine im Zwickauer Hauptbahnhof ist zu: Seit wenigen Wochen gehen dort keine Schnitzel oder Klöße mehr über den Tresen. Wer durfte die Kantine nutzen und was schätzten die Menschen an ihr?
Sabrina Seifert
20.08.2025
4 min.
Pleite abgewendet: Traditionsbetrieb aus dem Erzgebirge findet Investor im Ausland
Die Investoren aus Indien zu Besuch in Lauter: Pascoal Dantas, Andreas Huhn, Himanshu Patel, Sven Huhn, Amit Kalra und Oliver Knauf (v. l.) gehen nun gemeinsame Wege.
Eine Firma mit Sitz in Indien investiert in die Omeras GmbH aus Lauter. Der Geschäftsführer erklärt, was das für das Portfolio und die Belegschaft bedeutet.
Anna Neef
19.08.2025
5 min.
Ein neunjähriger Reichenbacher hat Haare wie Rapunzel: Jetzt sind sie ab - und das hat mit Opa zu tun
Haare, um die Louis Seubert sicher von mancher Frau beneidet wird. Im Salon von Uta Hascher war die Pracht nun ein Fall für die Schere - aus einem besonderen Grund.
Louis Seubert ist in seiner Grundschulklasse der einzige Junge mit langen Haaren. Weil sie so schön sind. Weil es ihm im Blut steckt - so wie sein Wille, eigene Entscheidungen zu treffen.
Gerd Möckel
18.08.2025
4 min.
Toiletten am Zwickauer Hauptbahnhof defekt - Bahn rät: Nutzen Sie doch einfach Klos in wartenden Zügen
Bäckereimitarbeiterin Anke Keller vor einer der beiden öffentlichen Toiletten, die seit Anfang August zu sind.
Seit Wochen sind die öffentlichen Toiletten im Bahnhof geschlossen – zum Ärger von Reisenden und Verkaufspersonal. Die Deutsche Bahn hat keine schnelle Lösung, aber eine seltsam anmutende Empfehlung.
Jan-Dirk Franke
19:45 Uhr
2 min.
Netanjahu kündigt Gaza-Einnahme und neue Verhandlungen an
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. (Archivbild)
Die Hamas hat nach eigenen Angaben positiv auf einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg reagiert. Nun wartet man auf eine Antwort Israels. Netanjahu äußert sich nicht eindeutig.
19:30 Uhr
4 min.
Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen
Ab Freitag verwandelt sich das Zwickauer Flugplatzgelände wieder in ein Mekka für Trabant-Liebhaber aus allen Ecken des Landes.
Historische Fahrzeuge bestaunen oder Musik unter freiem Himmel genießen: Der Veranstaltungskalender im Landkreis Zwickau bietet bunte Unterhaltung. Wir haben ein Dutzend Anregungen für Sie ausgewählt.
Thomas Croy
Mehr Artikel