Feiern, Spenden, Geschenke: So läuft Weihnachten bei VW in Zwickau

Welche Traditionen gibt es im Advent beim größten Arbeitgeber in Südwestsachsen? Stollen für alle Beschäftigten ist nur eine von vielen.

Weihnachtsfeier: Eine zentrale Feier für alle Beschäftigten, wie es viele Firmen handhaben – das funktioniert bei VW in Zwickau natürlich nicht. Erstens müsste man dafür die Produktion für einige Stunden stilllegen, zweitens wäre selbst die Sparkassen-Arena (früher Stadthalle) zu klein, um alle etwa 8500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter...