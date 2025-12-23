Feiern, Spenden, Geschenke: So läuft Weihnachten bei VW in Zwickau

Zwickau
Welche Traditionen gibt es im Advent beim größten Arbeitgeber in Südwestsachsen? Stollen für alle Beschäftigten ist nur eine von vielen.
Weihnachtsfeier: Eine zentrale Feier für alle Beschäftigten, wie es viele Firmen handhaben – das funktioniert bei VW in Zwickau natürlich nicht. Erstens müsste man dafür die Produktion für einige Stunden stilllegen, zweitens wäre selbst die Sparkassen-Arena (früher Stadthalle) zu klein, um alle etwa 8500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter...
