Feodorstraße in Zwickau-Pölbitz wird freigegeben

Die Anwohnerstraße wurde für gut 600.000 Euro saniert. Verzögerungen gab es wegen der Pleite der Baufirma.

Zwickau.

Nach einer holprigen Bauphase samt Insolvenz der Baufirma wird die Feodorstraße im Zwickauer Norden am Mittwoch wieder freigegeben. Das teilte Stadtsprecherin Heike Reinke mit. Die Stadt und die Wasserwerke erneuerten auf der Anwohnerstraße in Pölbitz auf 140 Metern Länge die Abwasserkanäle und Trinkwasserleitungen samt Anschlüssen. Der Straßenkörper wurde komplett erneuert. Die Fußwege sind nun auch für Sehbehinderte besser nutzbar, weil Bodenindikatoren eingelassen wurden. Zudem gab es neue LED-Leuchten und neue Baumbeete. Für den Breitbandausbau wurden Leerrohre eingezogen. Der Kostenrahmen von geplanten 603.000 Euro wurde laut Stadt eingehalten. (kru)