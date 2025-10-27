Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die sanierte Feodorstraße im Zwickauer Norden soll am Mittwoch freigegeben werden.
Die sanierte Feodorstraße im Zwickauer Norden soll am Mittwoch freigegeben werden. Bild: Heike Reinke/Stadtverwaltung
Zwickau
Feodorstraße in Zwickau-Pölbitz wird freigegeben
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Die Anwohnerstraße wurde für gut 600.000 Euro saniert. Verzögerungen gab es wegen der Pleite der Baufirma.

Zwickau.

Nach einer holprigen Bauphase samt Insolvenz der Baufirma wird die Feodorstraße im Zwickauer Norden am Mittwoch wieder freigegeben. Das teilte Stadtsprecherin Heike Reinke mit. Die Stadt und die Wasserwerke erneuerten auf der Anwohnerstraße in Pölbitz auf 140 Metern Länge die Abwasserkanäle und Trinkwasserleitungen samt Anschlüssen. Der Straßenkörper wurde komplett erneuert. Die Fußwege sind nun auch für Sehbehinderte besser nutzbar, weil Bodenindikatoren eingelassen wurden. Zudem gab es neue LED-Leuchten und neue Baumbeete. Für den Breitbandausbau wurden Leerrohre eingezogen. Der Kostenrahmen von geplanten 603.000 Euro wurde laut Stadt eingehalten. (kru)

