Ferienangebote: Zwickauer Vereine können EU-Geld bekommen

Mit bis zu 2500 Euro sollen sportliche, musikalische, handwerkliche oder naturverbundene Angebote unterstützt werden.

Zwickau.

Der Fördertopf des Wettbewerbs umfasst 25.000 Euro und richtet sich „exklusiv an eingetragene gemeinnützige Vereine in Zwickau“, teilte die Leader-Region Zwickauer Land mit. Bis Anfang Oktober können sich die Vereine bewerben, eine fachkundige Jury bewertet die einigereichten Vorschläge, und im Januar werden die Preise verliehen. Damit könnten den Initiatoren zufolge ab den Winterferien Programme von zwei bis fünf Tagen mithilfe der Förderung auch in Kooperation mit anderen Vereinen oder Einrichtungen in Zwickau und der näheren Umgebung angeboten werden. Bei zwei Veranstaltungen in der „Barterre“ des Alten Gasometers am 22. Oktober, 10 Uhr, sowie 23. Oktober, 18 Uhr, gibt es vorab Informationen zum Prozedere. (kru)