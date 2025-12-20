MENÜ
Friedemann Schürer steuerte das Ferkeltaxi nach Zwickau.
Bild: Ralph Köhler
Friedemann Schürer steuerte das Ferkeltaxi nach Zwickau.
Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Ferkeltaxi mitten im Zwickauer Stadtzentrum
Von Frank Dörfelt
Ein nostalgischer Sonderzug hielt in Zwickau und sorgte für staunende Gesichter. 100 Fahrgäste waren auf Weihnachtstour.

Ein ungewohnter Anblick hat Passanten am Samstagmittag an der Haltestelle Zentrum in Zwickau überrascht: Ein Sonderzug auf Weihnachtsfahrt hielt in der Robert-Schumann-Stadt. Mit dem sogenannten „Ferkeltaxi“ reisten 100 Fahrgäste. Der Förderverein Wisentatalbahn hatte die Fahrt organisiert, die von Gera über Zwickau und Falkenstein zurück...
