Feuer-Drama in Wilkau-Haßlau: 90-jährige Frau kommt ums Leben

50 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr rückten zu dem Brand aus. Sie konnten die Frau aber nur noch tot bergen.

Wilkau-Haßlau.

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Wilkau-Haßlau ist am Samstagvormittag eine Seniorin ums Leben gekommen. Bei dem Opfer handelt es sich nach Lage der Dinge um eine 90-jährige Frau. Das teilte eine Sprecherin der zuständigen Polizeidirektion Zwickau am Mittag mit. Zur Brandursache konnte sie noch keine Angaben machen.