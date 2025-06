Feuer in Sozialunterkunft Regenbogenhaus - Polizei hat Tatverdächtigen

Großeinsatz der Feuerwehr in der Nacht zu Montag im früheren Wohn- und Sozialhaus in Zwickau-Pölbitz - die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

In der ehemaligen Wohnunterkunft „Zum Regenbogen“ in Zwickau hat es am Sonntag gebrannt. Die Feuerwehr war kurz nach 23 Uhr alarmiert worden und zu der Baracke an der Büttenstraße in Zwickau-Pölbitz ausgerückt. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, Personen wurden nicht verletzt, informierte die Feuerwehr.