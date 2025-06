Feuer in Zwickauer „Regenbogenhaus“ - Polizei nimmt 43-Jährigen fest

Großeinsatz der Feuerwehr in der Nacht zu Montag im früheren Wohn- und Sozialhaus in Pölbitz. Erst vor einer Woche ist der letzte Bewohner ausgezogen. Hat der Brand damit zu tun?

Kerstin Täuber sollte am Montag eigentlich froh sein. Keinem ihrer Schützlinge ist bei dem Brand im „Regenbogenhaus“ in Pölbitz Sonntagabend etwas passiert. Bis 15. Juni waren auch die letzten Bewohner ausgezogen. 21 Frauen und Männer wohnen nun in der Erlmühlenstraße. „Alle haben sich schön eingerichtet. Es war gerade Frieden“,...