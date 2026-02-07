MENÜ
In Zwickau hat am Samstagabend auf der Leipziger Straße eine Straßenbahn gebrannt. Die Ursache des Vorfall ist noch unklar.
In Zwickau hat am Samstagabend auf der Leipziger Straße eine Straßenbahn gebrannt. Die Ursache des Vorfall ist noch unklar.
Screenshot aus dem Video, das am Samstagabend im Netzwerk Facebook von der Straßenbahn gepostet wurde. Der Stromabnehmer auf dem Dach brennt.
Screenshot aus dem Video, das am Samstagabend im Netzwerk Facebook von der Straßenbahn gepostet wurde. Der Stromabnehmer auf dem Dach brennt.
Die beschädigte Straßenbahn erreichte den SVZ-Betriebshof an der Schlachthofstraße.
Die beschädigte Straßenbahn erreichte den SVZ-Betriebshof an der Schlachthofstraße.
Zwickau
Feuer und Rauch in Zwickauer Straßenbahn: Brandursache bislang unklar
Von Holger Weiß
Vorfall am Samstagabend auf Tram-Linie 4. Feuerwehren und Rettungskräfte im Einsatz. Was bisher bekannt ist.

Eine Straßenbahn der Linie 4 hat am Samstagabend gebrannt. Der Vorfall ereignete sich gegen 19 Uhr auf der Leipziger Straße/Ecke Kolpingstraße, bestätigt die Rettungsleitstelle in Zwickau. Angaben zu der Havarie, zur Ursache oder möglichen Folgen konnten am Abend noch nicht gemacht werden. Feuerwehr, Rettungskräfte sowie Mitarbeiter der...
