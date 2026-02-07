Feuer und Rauch in Zwickauer Straßenbahn: Brandursache bislang unklar

Zwickau
Vorfall am Samstagabend auf Tram-Linie 4. Feuerwehren und Rettungskräfte im Einsatz. Was bisher bekannt ist.
Eine Straßenbahn der Linie 4 hat am Samstagabend gebrannt. Der Vorfall ereignete sich gegen 19 Uhr auf der Leipziger Straße/Ecke Kolpingstraße, bestätigt die Rettungsleitstelle in Zwickau. Angaben zu der Havarie, zur Ursache oder möglichen Folgen konnten am Abend noch nicht gemacht werden. Feuerwehr, Rettungskräfte sowie Mitarbeiter der...
