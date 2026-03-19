Feueralarm in der Zwickauer Innenstadt am Donnerstagvormittag

Zwickau
Fünf Fahrzeuge der Feuerwehr rückten in der Zwickauer Hauptstraße ein. Nicht alle zeigten Verständnis für die Größe des Einsatzes.
Feueralarm in der Zwickauer Hauptstraße: In einem Gebäude, in dem auch die CDU-Geschäftsstelle untergebracht ist, hatte ein Bewohner aufgrund von Brandgeruch den Notruf betätigt. Laut Einsatzleiter stellte sich heraus, dass dieser von angebranntem Essen herrührte. Ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht notwendig. Neben der Berufsfeuerwehr...
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