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Die Feuerwehr war am Donnerstagvormittag mit einem größeren Aufgebot in der Zwickauer Innenstadt im Einsatz.
Die Feuerwehr war am Donnerstagvormittag mit einem größeren Aufgebot in der Zwickauer Innenstadt im Einsatz. Foto: Jim Kerzig
Die Feuerwehr war am Donnerstagvormittag mit einem größeren Aufgebot in der Zwickauer Innenstadt im Einsatz.
Die Feuerwehr war am Donnerstagvormittag mit einem größeren Aufgebot in der Zwickauer Innenstadt im Einsatz. Foto: Jim Kerzig
Zwickau
Feueralarm in der Zwickauer Innenstadt am Donnerstagvormittag
Von Jim Kerzig
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Fünf Fahrzeuge der Feuerwehr rückten in der Zwickauer Hauptstraße ein. Nicht alle zeigten Verständnis für die Größe des Einsatzes.

Feueralarm in der Zwickauer Hauptstraße: In einem Gebäude, in dem auch die CDU-Geschäftsstelle untergebracht ist, hatte ein Bewohner aufgrund von Brandgeruch den Notruf betätigt. Laut Einsatzleiter stellte sich heraus, dass dieser von angebranntem Essen herrührte. Ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht notwendig. Neben der Berufsfeuerwehr...
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