Feuerwehr am Media-Markt in Zwickau im Einsatz: Das war der Grund

Bereits am Sonntag waren die Helfer in Oberhohndorf gefordert. Dort stand ein hölzerner Schneefangzaun auf dem Dach eines Hauses in Flammen. Die Berufsfeuerwehr nennt Details zu den Einsätzen.

Die neue Woche hat für die Feuerwehr mit einem Einsatz am Media-Markt in Zwickau begonnen. Die Alarmierung lief am Montag gegen 6.40 Uhr. Neben der Berufsfeuerwehr rückten die Freiwilligen Feuerwehren aus Crossen und aus Schneppendorf aus. Die neue Woche hat für die Feuerwehr mit einem Einsatz am Media-Markt in Zwickau begonnen. Die Alarmierung lief am Montag gegen 6.40 Uhr. Neben der Berufsfeuerwehr rückten die Freiwilligen Feuerwehren aus Crossen und aus Schneppendorf aus.