Feuerwehr an Brauereistraße in Zwickau im Einsatz: Helfer erreichen erst nach einer Wanderung den Brandort

In einem Waldgebiet hat die Feuerwehr die Glutnester in einem Baumstumpf gelöscht. Worüber die Einsatzkräfte - auch aufgrund der Dunkelheit am Montagabend - froh waren.

Die Glutnester in einem morschen Baumstumpf haben Feuerwehrleute am Montagabend bei einem Einsatz in einem Waldgebiet an der Brauereistraße in Zwickau abgelöscht. Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Cainsdorf wurden gegen 18.30 Uhr alarmiert. Die Glutnester in einem morschen Baumstumpf haben Feuerwehrleute am Montagabend bei einem Einsatz in einem Waldgebiet an der Brauereistraße in Zwickau abgelöscht. Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Cainsdorf wurden gegen 18.30 Uhr alarmiert.