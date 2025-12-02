Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Feuerwehr an Brauereistraße in Zwickau im Einsatz: Helfer erreichen erst nach einer Wanderung den Brandort

Kräfte von Polizei und Feuerwehr waren im Waldgebiet an der Brauereistraße in Zwickau im Einsatz.
Kräfte von Polizei und Feuerwehr waren im Waldgebiet an der Brauereistraße in Zwickau im Einsatz. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Feuerwehr an Brauereistraße in Zwickau im Einsatz: Helfer erreichen erst nach einer Wanderung den Brandort
Von Holger Frenzel, Ralph Köhler
In einem Waldgebiet hat die Feuerwehr die Glutnester in einem Baumstumpf gelöscht. Worüber die Einsatzkräfte - auch aufgrund der Dunkelheit am Montagabend - froh waren.

Die Glutnester in einem morschen Baumstumpf haben Feuerwehrleute am Montagabend bei einem Einsatz in einem Waldgebiet an der Brauereistraße in Zwickau abgelöscht. Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Cainsdorf wurden gegen 18.30 Uhr alarmiert.
