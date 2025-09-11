Feuerwehr an der Franz-Mehring-Straße in Zwickau im Einsatz: Matratze in Flammen

Zwickau
Nach einem Brand war in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag die Feuerwehr gefordert. Sie wurde 1.50 Uhr alarmiert. Was bisher bekannt ist.
Auf rund 5000 Euro beziffert die Polizei den Sachschaden an einem Mehrfamilienhaus an der Franz-Mehring-Straße in Zwickau. Hier war in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag die Berufsfeuerwehr mit Löscharbeiten beschäftigt. Die Helfer rückten – ebenso wie die Polizei – gegen 1.50 Uhr aus.
