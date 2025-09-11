Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Feuerwehr an der Franz-Mehring-Straße in Zwickau im Einsatz: Matratze in Flammen

Die Feuerwehr war an der Franz-Mehring-Straße in Zwickau im Einsatz. Bild: Marijan Murat/dpa
Die Feuerwehr war an der Franz-Mehring-Straße in Zwickau im Einsatz. Bild: Marijan Murat/dpa
Zwickau
Feuerwehr an der Franz-Mehring-Straße in Zwickau im Einsatz: Matratze in Flammen
Von Holger Frenzel
Nach einem Brand war in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag die Feuerwehr gefordert. Sie wurde 1.50 Uhr alarmiert. Was bisher bekannt ist.

Auf rund 5000 Euro beziffert die Polizei den Sachschaden an einem Mehrfamilienhaus an der Franz-Mehring-Straße in Zwickau. Hier war in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag die Berufsfeuerwehr mit Löscharbeiten beschäftigt. Die Helfer rückten – ebenso wie die Polizei – gegen 1.50 Uhr aus.
