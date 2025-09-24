Feuerwehr an der Leipziger Straße in Zwickau im Einsatz: Brand bricht im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses aus

Die Einsatzkräfte wurden am Mittwoch um 2.50 Uhr alarmiert. Rund 25 Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Zwickau-Mitte waren im Einsatz. Was bisher bekannt ist.

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus hat in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch für einen Feuerwehreinsatz an der Leipziger Straße gesorgt. Die Einsatzkräfte wurden gegen 2.50 Uhr alarmiert. Die Leitstelle schickte rund 25 Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Zwickau-Mitte an die Einsatzstelle. Die Helfer waren rund 40...