Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Feuerwehr an der Leipziger Straße in Zwickau im Einsatz: Brand bricht im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses aus

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch war die Feuerwehr an der Leipziger Straße in Zwickau im Einsatz.
In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch war die Feuerwehr an der Leipziger Straße in Zwickau im Einsatz. Bild: Marijan Murat/dpa
In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch war die Feuerwehr an der Leipziger Straße in Zwickau im Einsatz.
In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch war die Feuerwehr an der Leipziger Straße in Zwickau im Einsatz. Bild: Marijan Murat/dpa
Zwickau
Feuerwehr an der Leipziger Straße in Zwickau im Einsatz: Brand bricht im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses aus
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Einsatzkräfte wurden am Mittwoch um 2.50 Uhr alarmiert. Rund 25 Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Zwickau-Mitte waren im Einsatz. Was bisher bekannt ist.

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus hat in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch für einen Feuerwehreinsatz an der Leipziger Straße gesorgt. Die Einsatzkräfte wurden gegen 2.50 Uhr alarmiert. Die Leitstelle schickte rund 25 Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Zwickau-Mitte an die Einsatzstelle. Die Helfer waren rund 40...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
3 min.
Landkreis Zwickau verhängt Haushaltssperre: Welche Folgen hat das?
Landrat Carsten Michaelis (Mitte) leitet den Kreistag, der Gelder gesperrt hat.
Die unerwartet hohen Fallzahlen in der Kinder- und Jugendhilfe stellen die Behörde vor Herausforderungen. Auf allen Ebenen wird nach Geld gesucht.
Leona Müller
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
19.08.2025
1 min.
Feuerwehr rückt mit sechs Fahrzeugen aus: Wenn etwas Zigarettenasche für großes Blaulichtaufgebot in Zwickau-Marienthal sorgt
Mit sechs Fahrzeugen ist die Feuerwehr am Dienstagmorgen ausgerückt.
Die Alarmierung ist am Dienstag gegen 7 Uhr erfolgt. Die Feuerwehren fuhren - durch den morgendlichen Berufsverkehr - zur Dr.-Wilhelm-Külz-Straße.
Holger Frenzel
08:03 Uhr
1 min.
Feuerwehr an der Franz-Mehring-Straße in Zwickau im Einsatz: Matratze in Flammen
Die Feuerwehr war an der Franz-Mehring-Straße in Zwickau im Einsatz.
Nach einem Brand war in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag die Feuerwehr gefordert. Sie wurde 1.50 Uhr alarmiert. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
Mehr Artikel