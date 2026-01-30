Feuerwehr fährt mit Großaufgebot nach Zwickau-Neuplanitz: Mitten in der Nacht brennt schon wieder eine blaue Tonne

Die Alarmierung erfolgte Freitagnacht kurz nach halb eins. Die Papiertonne stand in der Nähe eines Einkaufsmarktes an der Dortmunder Straße. Warum die Feuerwehr mit viel Technik ausgerückt ist.

Der Brand einer blauen Tonne hat in der Nacht zu Freitag einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Sieben Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Planitz wurden alarmiert. Sie fuhren um kurz nach halb eins an die Dortmunder Straße in Neuplanitz. In der Nähe eines Einkaufsmarktes stand ein 1100-Liter-Behälter in Flammen.