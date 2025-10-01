Feuerwehr-Großaufgebot am Dienstagabend an der Lukaskirche in Zwickau-Planitz: Das war der Grund

Kräfte der freiwilligen Feuerwehren aus Planitz, Rottmansdorf und Cainsdorf fuhren zum Schlossberg, wo auch die Drehleiter der Berufsfeuerwehr stand. Die Helfer blieben rund zwei Stunden am Gotteshaus.

Ein großes Blaulicht-Aufgebot hat am Dienstagabend vor der Lukaskirche im Zwickauer Stadtteil Planitz für Aufsehen gesorgt. Sieben Feuerwehrfahrzeuge standen im Bereich des Schlossberges. 35 Einsatzkräfte waren knapp zwei Stunden vor Ort. Ein großes Blaulicht-Aufgebot hat am Dienstagabend vor der Lukaskirche im Zwickauer Stadtteil Planitz für Aufsehen gesorgt. Sieben Feuerwehrfahrzeuge standen im Bereich des Schlossberges. 35 Einsatzkräfte waren knapp zwei Stunden vor Ort.