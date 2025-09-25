Feuerwehr-Großeinsatz bei Dachgeschossbrand in Mülsen: Sachschaden beträgt rund eine halbe Million Euro

Ein Dachstuhlbrand hat am Mittwoch 70 Feuerwehrleute stundenlang in Atem gehalten. Die Landwirtschaft unterstützte beim Wassertransport. Am Donnerstag gibt es eine erste Aussage zur Schadenshöhe.

Dichter Qualm und Rauchschwaden über dem Südzipfel des Mülsengrundes: Am Mittwochvormittag ist in Ortmannsdorf ein Feuer in einem noch im Ausbau befindlichen Fachwerkhaus ausgebrochen. Gegen 10.09 Uhr alarmierte ein Bewohner die Rettungsleitstelle. Als die ersten Kräfte aus Ortmannsdorf eintrafen, hatten die Bewohner das Gebäude bereits...