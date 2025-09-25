Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Feuerwehr-Großeinsatz bei Dachgeschossbrand in Mülsen: Sachschaden beträgt rund eine halbe Million Euro

Am Mittwoch brach ein Feuer in einem teilsanierten Fachwerkhaus in Ortmannsdorf aus.
Am Mittwoch brach ein Feuer in einem teilsanierten Fachwerkhaus in Ortmannsdorf aus. Bild: Andreas Kretschel
Am Mittwoch brach ein Feuer in einem teilsanierten Fachwerkhaus in Ortmannsdorf aus.
Am Mittwoch brach ein Feuer in einem teilsanierten Fachwerkhaus in Ortmannsdorf aus. Bild: Andreas Kretschel
Update
Zwickau
Feuerwehr-Großeinsatz bei Dachgeschossbrand in Mülsen: Sachschaden beträgt rund eine halbe Million Euro
Von Thomas Croy, Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Dachstuhlbrand hat am Mittwoch 70 Feuerwehrleute stundenlang in Atem gehalten. Die Landwirtschaft unterstützte beim Wassertransport. Am Donnerstag gibt es eine erste Aussage zur Schadenshöhe.

Dichter Qualm und Rauchschwaden über dem Südzipfel des Mülsengrundes: Am Mittwochvormittag ist in Ortmannsdorf ein Feuer in einem noch im Ausbau befindlichen Fachwerkhaus ausgebrochen. Gegen 10.09 Uhr alarmierte ein Bewohner die Rettungsleitstelle. Als die ersten Kräfte aus Ortmannsdorf eintrafen, hatten die Bewohner das Gebäude bereits...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
06:13 Uhr
2 min.
Herbststurm im Landkreis Zwickau: Feuerwehren müssen am Mittwochnachmittag ausrücken
Mehrere Feuerwehren rückten am Mittwochnachmittag im Landkreis Zwickau aus. Eine Einsatzstelle war in Pleißa.
Wetterbedingte Einsätze gab es unter anderem in Kirchberg, Mülsen, Glauchau und St. Egidien. Feuerwehrleute beseitigten abgebrochene Äste und umgestürzte Bäume. Gab es einen Schwerpunkt?
Holger Frenzel
27.09.2025
3 min.
Landkreis Zwickau verhängt Haushaltssperre: Welche Folgen hat das?
Landrat Carsten Michaelis (Mitte) leitet den Kreistag, der Gelder gesperrt hat.
Die unerwartet hohen Fallzahlen in der Kinder- und Jugendhilfe stellen die Behörde vor Herausforderungen. Auf allen Ebenen wird nach Geld gesucht.
Leona Müller
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
08:00 Uhr
2 min.
Feuerwehr an der Leipziger Straße in Zwickau im Einsatz: Brand bricht im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses aus
Update
In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch war die Feuerwehr an der Leipziger Straße in Zwickau im Einsatz.
Die Einsatzkräfte wurden am Mittwoch um 2.50 Uhr alarmiert. Rund 25 Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Zwickau-Mitte waren im Einsatz. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
Mehr Artikel