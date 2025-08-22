Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Feuerwehr mit acht Fahrzeugen am Hochhaus in Zwickau-Pölbitz im Einsatz: Das war der Grund

Acht Fahrzeuge der Feuerwehr waren an der Moseler Straße in Zwickau im Einsatz.
Acht Fahrzeuge der Feuerwehr waren an der Moseler Straße in Zwickau im Einsatz.
Von Holger Frenzel
Neben der Berufsfeuerwehr rückten am Donnerstagabend auch Kräfte aus Crossen und Schneppendorf aus. Das Feuerwehr-Großaufgebot fuhr zur Moseler Straße.

Mit acht Fahrzeugen ist die Feuerwehr am Donnerstagabend zu einem Hochhaus an der Moseler Straße in Zwickau-Pölbitz gefahren. Am Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr die Freiwilligen Feuerwehren aus Schneppendorf und Crossen beteiligt. Die Alarmierung erfolgte 18.43 Uhr – im Norden von Zwickau über Sirenen.
