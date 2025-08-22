Feuerwehr mit acht Fahrzeugen am Hochhaus in Zwickau-Pölbitz im Einsatz: Das war der Grund

Neben der Berufsfeuerwehr rückten am Donnerstagabend auch Kräfte aus Crossen und Schneppendorf aus. Das Feuerwehr-Großaufgebot fuhr zur Moseler Straße.

Mit acht Fahrzeugen ist die Feuerwehr am Donnerstagabend zu einem Hochhaus an der Moseler Straße in Zwickau-Pölbitz gefahren. Am Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr die Freiwilligen Feuerwehren aus Schneppendorf und Crossen beteiligt. Die Alarmierung erfolgte 18.43 Uhr – im Norden von Zwickau über Sirenen.