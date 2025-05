Feuerwehr rückt mit acht Fahrzeugen aus: Warum ein Hobby-Handwerker aus Zwickau einen Großeinsatz auslöst

32 Feuerwehr-Einsatzkräfte fuhren am Sonntagabend zur Eckersbacher Höhe. Sie fanden die Ursache für den Brandgeruch im Keller. Was bisher bekannt ist.

Mit einem großen Aufgebot war die Feuerwehr am Sonntagabend an der Eckersbacher Höhe in Zwickau im Einsatz. Die Berufsfeuerwehr Zwickau und die Freiwillige Feuerwehr Zwickau-Auerbach fuhren mit acht Fahrzeugen zur Einsatzstelle. Sie wurden um 20.26 Uhr alarmiert. Bewohner eines Mehrfamilienhauses hatten Brandgeruch wahrgenommen und den Notruf...