Feuerwehr Wildenfels feiert im Doppelpack

Die Feuerwehr Wildenfels feiert am Wochenende ihre Gründung vor 150 Jahren. Mit ihrem Signalzug verfügt sie über eine Abteilung, die weit und breit ausgedient hat. Was verbirgt sich dahinter?

Seit im Brand- und Katastrophenfall Bevölkerung und Feuerwehrleute mittels Sirenen alarmiert werden, hat er für den Ernstfall ausgedient. Trotzdem leistet sich die Feuerwehr Wildenfels mit dem Signalzug eine Abteilung, die die Tradition der Warnung mit Blasinstrumenten am Leben erhält. „Vor 75 Jahren wurde unser Signalzug, lange ein fester...