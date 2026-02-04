Feuerwehreinsatz an der Seilerstraße in Zwickau: Das war der Grund

Zwickau
Die Feuerwehr fuhr am Dienstag kurz nach 23 Uhr zur Einsatzstelle. Sie rückte mit rund 30 Kräften aus. Was bisher bekannt ist.
Rund 30 Kräfte der Feuerwehr waren in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch an der Seilerstraße in Zwickau im Einsatz. Die Leitstelle schickte neben der Berufsfeuerwehr auch Kräfte der Feuerwehren aus Oberhohndorf und Marienthal zur Einsatzstelle. „Ein Müllbehälter und ein Teil des Garagentores standen in Brand“, sagt...
