Feuerwehreinsatz bei FES in Zwickau dauert rund vier Stunden: Batterien sorgen für Brand

In Brand geratene Batterien haben für einen Feuerwehreinsatz auf dem Gelände der Fahrzeugentwicklung Sachsen (FES) in Zwickau gesorgt. Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Zwickau-Marienthal waren auf dem Areal an der Crimmitschauer Straße an den Löscharbeiten beteiligt. Zu den Gründen sagt Polizeisprecherin Karolin Hemp:...