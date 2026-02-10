Feuerwehreinsatz in Zwickau-Marienthal: Das war der Grund

Zwickau
Papiertonnen in der Fritz-Heckert-Straße durch Feuer zerstört.
Nach ein paar Wochen Ruhe - geht es jetzt in Marienthal wieder los? In der Nacht zu Dienstag hat in der Fritz-Heckert Straße eine blaue Mülltonne für Papier gebrannt. Feuerwehr und Polizei wurden kurz vor 3 Uhr alarmiert. Das Feuer, bei dem auch eine gelbe Tonne beschädigt wurde, konnte schnell gelöscht werden. Dennoch beläuft sich der...
