In der Nacht zu Dienstag hat die Feuerwehr in Marienthal eine brennende Mülltonne gelöscht.
In der Nacht zu Dienstag hat die Feuerwehr in Marienthal eine brennende Mülltonne gelöscht. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Zwickau
Feuerwehreinsatz in Zwickau-Marienthal: Das war der Grund
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Papiertonnen in der Fritz-Heckert-Straße durch Feuer zerstört.

Nach ein paar Wochen Ruhe - geht es jetzt in Marienthal wieder los? In der Nacht zu Dienstag hat in der Fritz-Heckert Straße eine blaue Mülltonne für Papier gebrannt. Feuerwehr und Polizei wurden kurz vor 3 Uhr alarmiert. Das Feuer, bei dem auch eine gelbe Tonne beschädigt wurde, konnte schnell gelöscht werden. Dennoch beläuft sich der...
