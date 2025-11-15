Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Nanu, ist denn schon Silvester? Am Freitag: Leuchtspektakel über Zwickau.
Nanu, ist denn schon Silvester? Am Freitag: Leuchtspektakel über Zwickau.
Zwickau
Feuerwerk am Freitag gibt Zwickauern Rätsel auf: Was dahintersteckt
Redakteur
Von Elsa Middeke
Lautes Knallen und bunte Farben am Himmel waren am Freitagabend in Zwickau weder zu übersehen noch zu überhören. Das Ganze war eine geplante Aktion.

Am Freitag ist von etwa 18.30 bis 19.30 Uhr in Zwickau lautes Knallen zu hören gewesen. Dazu leuchteten bunte Farben am Abendhimmel. Grund war ein Feuerwerk des Großhändlers Selgros mit Sitz an der Saarstraße. Auf dessen Parkplatz fand ein Feuerwerk samt Feuershow statt, wie es seitens Selgros auf Nachfrage hieß, als Startschuss in die...
