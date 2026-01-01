Feuerwerk und Partys: Die schönsten Fotos vom Jahreswechsel im Landkreis Zwickau

Zwickau
Musik, Kino oder Tanz? Die Westsachsen sind unterschiedlich ins neue Jahr gestartet.
Farbenfrohes Feuerwerk und ausgelassene Partys: So haben die Menschen im Landkreis Zwickau das neue Jahr begrüßt. In der „Neuen Welt“ trat die Coverband „Abba Diamonds“ auf und unterhielt die Gäste mit Hits wie „Dancing Queen“ und „Super Trouper“. Zuvor hatte es ein Buffet gegeben, anschließend konnte zu DJ-Musik bis 2 Uhr...
