Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Fliegerbauer kritisiert Forderung nach Sonderwirtschaftszone: Zwickau braucht erst mal neue Gewerbeflächen

Kurt Fliegerbauer und der Zwickauer Flugplatz. Für den Bauunternehmer wäre hier Platz für Gewerbeflächen.
Kurt Fliegerbauer und der Zwickauer Flugplatz. Für den Bauunternehmer wäre hier Platz für Gewerbeflächen. Bild: Ralf Wendland
Kurt Fliegerbauer und der Zwickauer Flugplatz. Für den Bauunternehmer wäre hier Platz für Gewerbeflächen.
Kurt Fliegerbauer und der Zwickauer Flugplatz. Für den Bauunternehmer wäre hier Platz für Gewerbeflächen. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Fliegerbauer kritisiert Forderung nach Sonderwirtschaftszone: Zwickau braucht erst mal neue Gewerbeflächen
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Bauunternehmer sieht wegen der VW-Krise dringenden Handlungsbedarf: Es fehlen Flächen, um neue Firmen anzusiedeln. Dafür käme nicht nur der Flugplatz infrage. Was Wirtschaft und Stadt dazu sagen.

Der Zwickauer Bauunternehmer Kurt Fliegerbauer legt in der Debatte um die Suche nach Alternativen zur Autoindustrie eine eigene Liste mit Vorschlägen vor. Die Forderungen nach einer Sonderwirtschaftszone hält er für unrealistisch, weil Bund und Land das Geld fehle, schreibt er der "Freien Presse". Er weist auf einen anderen Punkt hin, den er in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Nicole Jähn
8 min.
09.08.2025
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
06:00 Uhr
5 min.
Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno
Die Ausstellung ist erst ab 18 Jahren freigegeben.
Es ist eine Gratwanderung: Das NRW-Forum in Düsseldorf lädt ein zu einer Ausstellung über die ganze Komplexität der Sexualität. Jugendfrei ist die Schau nicht.
Dorothea Hülsmeier, dpa
10:40 Uhr
1 min.
Diebstahl im Erzgebirge lässt Schulanfänger traurig zurück
Ein geschmückter Traktor sollte der Blickfang heute in Heidersdorf werden.
Der Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Polizei setzt auf Zeugenhinweise.
Katrin Kablau
06:00 Uhr
5 min.
Haselnüsse werden teurer, auch wegen des Klimawandels
Haselnüsse wachsen auch in Deutschland, kommen aber vor allem aus der Türkei. (Illustration)
In der Türkei schädigt ein Kälteeinbruch die Sträucher. Auf dem Weltmarkt steigen die Haselnusspreise danach steil. Das macht sich bei Unternehmen und Verbrauchern in Deutschland bemerkbar.
Lukas Müller, Anne Pollmann und Oliver Schmale, dpa
21.07.2025
3 min.
Sonderwirtschaftszone für Westsachsen? Region Zwickau sucht wegen VW-Sparplänen nach Alternativen zur Autoindustrie
Das VW-Werk in Zwickau. Ab 2027 soll nur noch eine Montagelinie im Werk verbleiben. Das hat auch Konsequenzen für die Zulieferindustrie.
Der Landkreis befürchtet einen gravierenden Strukturumbruch, wenn VW in Zwickau Produktion abbaut. Nun liegt ein erstes Strategiepapier vor, um neue wirtschaftliche Perspektiven zu erschließen.
Jan-Dirk Franke
23.07.2025
4 min.
„Es ist an der Zeit, VW in Pflicht zu nehmen“: Was Politik und Gewerkschaft von einer Sonderwirtschaftszone halten
Das Zwickauer VW-Werk aus etwa 250 Metern Höhe. Ab 2027 soll die Fertigungskapazität quasi halbiert werden.
Die Region Zwickau sucht nach Wegen, sich von der kriselnden Autobranche zu lösen. Doch wie realistisch ist dieser Plan wirklich? An Kritik mangelt es nicht.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel