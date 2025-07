Flohmarkt in Zwickau: Ein Mekka für Schnäppchenjäger?

Die Gesichter der Händler sind durchwachsen wie das Wetter. Am Wochenende fand der monatliche Floh- und Trödelmarkt auf dem Platz der Völkerfreundschaft in Zwickau statt. Doch wurde auch richtig gefeilscht?

Die Theorie von Bernhard ist einleuchtend. Am liebsten sei ihm Regen, sagt der Händler aus Bayreuth. „Da kommen nur die Leute, die wirklich was kaufen wollen.“ Demzufolge müsste er ja angesichts des durchwachsenen Wetters am Wochenende recht zufrieden mit dem Umsatz sein. Doch welcher Händler würde das zugeben? Auf alle Fälle sei er gern...