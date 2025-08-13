Fluglärm über Zwickau und Westsachsen: Was war am Mittwochvormittag los?

Zwickau
Ohrenbetäubender Lärm: Laute Triebwerke dröhnten über der Region. Zahlreiche Anrufe erreichten unsere Redaktion. Wir haben nachgefragt, was dahintersteckte.
Lauter Fluglärm über Zwickau und Westsachsen hat am Mittwochvormittag für zahlreiche erschrockene Blicke gen Himmel und mehrere Anrufe in unserer Redaktion gesorgt. Auf einschlägigen Flug-Tracking-Webseiten waren militärische Flugzeug ohne Kennung zu sehen, die über der Region kreisten. Doch was steckte dahinter?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.