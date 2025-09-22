Förderschule in Hirschfeld soll künftig „Schule am Tierpark“ heißen

Bisher heißt die Schule Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Der sperrige Name soll jetzt verschwinden.

Die Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung in Hirschfeld erhält erstmals einen eigenen Namen. Der Kreistag soll am Mittwoch über die Bezeichnung „Schule am Tierpark“ abstimmen. Schüler, Eltern, Lehrer und Vertreter des Landratsamts hatten sich im Rahmen einer Befragung für den Namen entschieden. Von 159 abgegebenen Stimmen...