Regionale Nachrichten und News
  • Förderschule in Hirschfeld soll künftig „Schule am Tierpark“ heißen

Zwickau
Förderschule in Hirschfeld soll künftig „Schule am Tierpark“ heißen
Von Frank Dörfelt
Bisher heißt die Schule Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Der sperrige Name soll jetzt verschwinden.

Die Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung in Hirschfeld erhält erstmals einen eigenen Namen. Der Kreistag soll am Mittwoch über die Bezeichnung „Schule am Tierpark“ abstimmen. Schüler, Eltern, Lehrer und Vertreter des Landratsamts hatten sich im Rahmen einer Befragung für den Namen entschieden. Von 159 abgegebenen Stimmen...
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
22.08.2025
4 min.
Käfer-Invasion in Hirschfeld: Rätselraten um Herkunft der Plagegeister geht weiter
Zwei Exemplare des Behaarten Erdbeersamenlaufkäfers, wie er derzeit zu Hunderten Hirschfeld heimsucht.
Der Erdbeersamenlaufkäfer hält Hirschfeld weiter in Atem. In der Dämmerung strömen sie aus. Was steckt hinter dem Phänomen? Und was könnte gegen die Plagegeister helfen?
Holger Weiß
08:00 Uhr
1 min.
XXL-Übung: 500 Helfer aus dem Landkreis Zwickau probten den Ernstfall
In Hirschfeld wurde mit 500 Beteiligten eine Übung zum Katastrophenschutz durchgeführt.
Es war die größte Übung der letzten Jahre für den Katastrophenschutz im Landkreis Zwickau. Das Landratsamt zog eine positive Bilanz.
Frank Dörfelt
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
Mehr Artikel