Foyer der „Neuen Welt“ in Zwickau erhält neues Aussehen

Das Konzert- und Ballhaus ist wunderschön – der Anbau weniger. Das soll sich demnächst ändern. Dafür nimmt die Betreiberfirma 850.000 Euro in die Hand.

Ein schmuckloser Zweckbau, in dem Garderoben, Toiletten und eine Theke für den Getränkeausschank untergebracht sind – so präsentiert sich das Foyer des Konzert- und Ballhauses „Neue Welt“ im Zwickauer Norden. Kein Vergleich zum sich anschließenden Jugendstilsaal mit seinen Emporen, Kronleuchtern und kunstvollen Verzierungen, der Besucher... Ein schmuckloser Zweckbau, in dem Garderoben, Toiletten und eine Theke für den Getränkeausschank untergebracht sind – so präsentiert sich das Foyer des Konzert- und Ballhauses „Neue Welt“ im Zwickauer Norden. Kein Vergleich zum sich anschließenden Jugendstilsaal mit seinen Emporen, Kronleuchtern und kunstvollen Verzierungen, der Besucher...