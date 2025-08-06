Fraktion beantragt Nachtfahrverbot für Mähroboter - Regelung würde für ganzen Landkreis Zwickau gelten

Zwickau
Der Verein Stachelnasen Zwickau fordert ein Nachtfahrverbot. Während die Stadt Zwickau selbst keine Verbote erlassen kann, prüft jetzt das Landratsamt mögliche Maßnahmen.
Nach Chemnitz und Leipzig könnte nun auch im Landkreis Zwickau ein Nachtfahrverbot für Mähroboter erlassen werden. Die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt prüft jetzt einen entsprechenden Vorstoß. Für nachtaktive Tiere wie Igel oder Kröten, Molche und Insekten sind Mähroboter eine Gefahr. Der Verein Stachelnasen Zwickau, der...
