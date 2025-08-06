Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Fraktion beantragt Nachtfahrverbot für Mähroboter - Regelung würde für ganzen Landkreis Zwickau gelten

Bild: Monika Skolimowska/dpa
Bild: Monika Skolimowska/dpa
Fraktion beantragt Nachtfahrverbot für Mähroboter - Regelung würde für ganzen Landkreis Zwickau gelten
Von Frank Dörfelt
Der Verein Stachelnasen Zwickau fordert ein Nachtfahrverbot. Während die Stadt Zwickau selbst keine Verbote erlassen kann, prüft jetzt das Landratsamt mögliche Maßnahmen.

Nach Chemnitz und Leipzig könnte nun auch im Landkreis Zwickau ein Nachtfahrverbot für Mähroboter erlassen werden. Die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt prüft jetzt einen entsprechenden Vorstoß. Für nachtaktive Tiere wie Igel oder Kröten, Molche und Insekten sind Mähroboter eine Gefahr. Der Verein Stachelnasen Zwickau, der...
