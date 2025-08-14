Fraktion will Argumente für Jugendherberge in Zwickau sammeln

Die Progressiven Demokraten wollen in einer öffentlichen Sitzung Rückenwind für ein Projekt erzeugen, das schon mehrfach in den Ansätzen steckengeblieben ist.

Zwickau. Die Fraktion der Progressiven Demokraten im Zwickauer Stadtrat möchte, dass das Thema Jugendherberge Gestalt annimmt. Deswegen laden die neun Stadträte von SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und FDP sowie ein Einzelstadtrat zu einer öffentlichen Fraktionssitzung ein. Am Dienstag, 19. August, soll ab 17 Uhr im Projekt 46, Hauptstraße 46, unter anderem mit Oberbürgermeisterin Constance Arndt (BfZ) erörtert werden, wie Politik und andere Akteure die Idee verwirklichen könnten. Das teilte René Hahn von den Progressiven Demokraten mit.

Prüfauftrag landete zuletzt im Ausschuss

Zudem hätten Marika Fischer (Tourismusregion Zwickau), Sebastian Lein (Robert-Schumann-Konservatorium, Träger des City-Internates) und Alexander Ladewig (Geschäftsführer Awo Erzgebirge und Ex-Vorstand des Jugendherbergswerks Sachsen) ihr Kommen zugesagt. Als Beispiel für einen möglichen positiven Effekt einer Unterkunft dieser Art nannte Hahn einen Besuch von Jugendlichen aus der tschechischen Partnerstadt Jablonec, die zuletzt auswärts untergebracht gewesen seien.

Die Fraktion hatte im Juni einen Prüfauftrag an die Stadt vorgestellt, der in den Wirtschaftsausschuss verwiesen wurde. Bei der Gelegenheit hatte Hahn gesagt, dass man erneut mit möglichen Betreibern das Gespräch zu suchen müsse. „Wir brauchen kein Geld ausgeben, wenn es niemanden gibt, der Interesse hat.“ (kru)