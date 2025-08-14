Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eine Jugendherberge in Zwickau wurde schon häufiger ins Gespräch gebracht.
Eine Jugendherberge in Zwickau wurde schon häufiger ins Gespräch gebracht. Bild: Friso Gentsch/dpa
Eine Jugendherberge in Zwickau wurde schon häufiger ins Gespräch gebracht.
Eine Jugendherberge in Zwickau wurde schon häufiger ins Gespräch gebracht. Bild: Friso Gentsch/dpa
Zwickau
Fraktion will Argumente für Jugendherberge in Zwickau sammeln
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Progressiven Demokraten wollen in einer öffentlichen Sitzung Rückenwind für ein Projekt erzeugen, das schon mehrfach in den Ansätzen steckengeblieben ist.

Zwickau.

Die Fraktion der Progressiven Demokraten im Zwickauer Stadtrat möchte, dass das Thema Jugendherberge Gestalt annimmt. Deswegen laden die neun Stadträte von SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und FDP sowie ein Einzelstadtrat zu einer öffentlichen Fraktionssitzung ein. Am Dienstag, 19. August, soll ab 17 Uhr im Projekt 46, Hauptstraße 46, unter anderem mit Oberbürgermeisterin Constance Arndt (BfZ) erörtert werden, wie Politik und andere Akteure die Idee verwirklichen könnten. Das teilte René Hahn von den Progressiven Demokraten mit.

Prüfauftrag landete zuletzt im Ausschuss

Zudem hätten Marika Fischer (Tourismusregion Zwickau), Sebastian Lein (Robert-Schumann-Konservatorium, Träger des City-Internates) und Alexander Ladewig (Geschäftsführer Awo Erzgebirge und Ex-Vorstand des Jugendherbergswerks Sachsen) ihr Kommen zugesagt. Als Beispiel für einen möglichen positiven Effekt einer Unterkunft dieser Art nannte Hahn einen Besuch von Jugendlichen aus der tschechischen Partnerstadt Jablonec, die zuletzt auswärts untergebracht gewesen seien.

Die Fraktion hatte im Juni einen Prüfauftrag an die Stadt vorgestellt, der in den Wirtschaftsausschuss verwiesen wurde. Bei der Gelegenheit hatte Hahn gesagt, dass man erneut mit möglichen Betreibern das Gespräch zu suchen müsse. „Wir brauchen kein Geld ausgeben, wenn es niemanden gibt, der Interesse hat.“ (kru)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.08.2025
4 min.
Fraktion beantragt Nachtfahrverbot für Mähroboter - Regelung würde für ganzen Landkreis Zwickau gelten
Mähroboter können für Igel zur Gefahr werden.
Der Verein Stachelnasen Zwickau fordert ein Nachtfahrverbot. Während die Stadt Zwickau selbst keine Verbote erlassen kann, prüft jetzt das Landratsamt mögliche Maßnahmen.
Frank Dörfelt
16:40 Uhr
3 min.
Mindestens 16 große Waldbrände in Spanien
Die Brandbekämpfer sehen sich teilweise mit riesigen Feuerwänden konfrontiert, die durch stürmische Winde jederzeit blitzartig die Richtung ändern können.
Ungewöhnlich viele Waldbrände zugleich bringen die Einsatzkräfte in Spanien an den Rand ihrer Kräfte. Tausende müssen fliehen. Die Opposition fordert den Einsatz des Militärs.
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
16:51 Uhr
2 min.
Yussuf Poulsen neuer HSV-Kapitän
Neuer HSV-Kapitän: Yussuf Poulsen
Mehrere Jahre war Sebastian Schonlau unumstrittener Kapitän des Hamburger SV. Weil der Verteidiger keine Rolle mehr in den Bundesliga-Plänen des HSV spielt, gibt es einen neuen Anführer.
30.06.2025
2 min.
Eine Jugendherberge für Zwickau? Neuer Vorstoß im Stadtrat
Im Zwickauer Stadtrat bemüht man sich erneut um die Einrichtung einer Jugendherberge in der Stadt.
Die Idee einer Übernachtungsstätte für Jugendliche geisterte schon häufiger durch den Zwickauer Stadtrat. Die Progressiven Demokraten sehen nun gute Voraussetzung für einen neuen Anlauf.
Jim Kerzig
Mehr Artikel