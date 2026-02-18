Frank Fischer und die Pleite der Zwickauer Firma Autarkstrom: Was nach der Insolvenz übrig geblieben ist

Zwickau
Vor einem Jahr ging der Firma das Geld aus. Der Insolvenzverwalter ist mit seiner Arbeit nun fast fertig. Einen Teil konnte er retten. Autarkstrom-Gründer Fischer ist in der Branche wieder aufgetaucht.
Es war ein Pleite, die für Schlagzeilen sorgte. Das lag vor allem an der Person, die gern auch außerhalb des Unternehmens im Rampenlicht stand: Frank Fischer, Gründer und Geschäftsführer der Firma Autarkstrom erneuerbare Energien Zwickau. Fischer trat mit seiner Firma nicht nur als Sponsor für den FSV Zwickau auf, Autarkstrom war auch...
