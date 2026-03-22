Frau aus dem Landkreis Zwickau wird Opfer einer Betrugsmasche

Die Geschädigte verlor laut Polizei eine fünfstellige Summe durch einen Trick übers Smartphone.

Westsachsen. Eine hohe Geldsumme hat eine Frau aus dem Landkreis Zwickau nach einer dreisten Betrugsmasche eingebüßt. Sie erhielt am späten Freitagabend eine Aufforderung auf ihr Smartphone, eine Zahlung von mehr als 9000 Euro zu bestätigen. Daraufhin rief sie eine scheinbare Servicenummer an. Ein angeblicher Bankmitarbeiter sagte ihr, sie solle das Geld zur Sicherheit auf ein Treuhandkonto überweisen.

„Dieser Aufforderung kam die Geschädigte nach und gab drei Zahlungen frei“, sagte Polizeisprecherin Christina Friedrich. Der Frau sei ein Vermögensschaden von fast 27.000 Euro entstanden. Die Polizei rät zu gesundem Misstrauen, wenn Unbekannte sensible Daten am Telefon erfragen. (rdl)