Frau fährt im Zwickauer Westen mit Fiat gegen Ampelmast

An der Kreuzung Am Flugplatz/Stenner Straße endete die Fahrt einer Frau am Montagmorgen vorzeitig.

Zwickau.

Bei einem Unfall im äußersten Westen Zwickaus hat sich am Montagvormittag eine Autofahrerin leicht verletzt. Wie die Sprecherin der Zwickauer Polizeidirektion Christina Friedrich mitteilte, war eine 61-Jährige am Montag gegen 8.50 Uhr mit ihrem Fiat auf der Straße Am Flugplatz in Fahrtrichtung Olzmannstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Stenner Straße kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem dortigen Mast der Fußgängerampel. Die Fahrerin verletzt sich dabei leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Währenddessen wurde ihr Fiat abgeschleppt, der nicht mehr fahrbereit war. Insgesamt entstand am Fiat sowie der Ampel ein Sachschaden von circa 15.000 Euro. (kru)