  • Freifläche an der Marienstraße: Zwickau plant Übergangsnutzung nach Bauende

Auf der Freifläche haben die Wohnhäuser Marienstraße 40, 42 und 44 gestanden.
Auf der Freifläche haben die Wohnhäuser Marienstraße 40, 42 und 44 gestanden. Bild: Ralf Wendland
Auf der Freifläche haben die Wohnhäuser Marienstraße 40, 42 und 44 gestanden.
Auf der Freifläche haben die Wohnhäuser Marienstraße 40, 42 und 44 gestanden. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Freifläche an der Marienstraße: Zwickau plant Übergangsnutzung nach Bauende
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Bauarbeiten in Zwickaus Marienstraße enden vor dem Weihnachtsmarkt. Eine Freifläche an der Ecke Rosengässchen wartet auf Entwicklung, aber die Stadt hat noch keinen Investor gefunden.

Die Bauarbeiten in der Marienstraße in Zwickau, die über zwei Jahre dauerten, sollen bis Ende November abgeschlossen sein. „Bis zum Beginn des Weihnachtsmarktes wird die Straße wieder normal befahrbar sein“, erklärte Mathias Merz, Pressesprecher der Stadtverwaltung. Mit dem Abschluss der Arbeiten entfällt auch die Nutzung der Fläche an...
