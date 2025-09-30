Freifläche an der Marienstraße: Zwickau plant Übergangsnutzung nach Bauende

Zwickau
Die Bauarbeiten in Zwickaus Marienstraße enden vor dem Weihnachtsmarkt. Eine Freifläche an der Ecke Rosengässchen wartet auf Entwicklung, aber die Stadt hat noch keinen Investor gefunden.
Die Bauarbeiten in der Marienstraße in Zwickau, die über zwei Jahre dauerten, sollen bis Ende November abgeschlossen sein. „Bis zum Beginn des Weihnachtsmarktes wird die Straße wieder normal befahrbar sein“, erklärte Mathias Merz, Pressesprecher der Stadtverwaltung. Mit dem Abschluss der Arbeiten entfällt auch die Nutzung der Fläche an...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.